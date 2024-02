Per quanto riguarda l'arbitro della sfida, Miloš Milanović, in stagione non ha mai arbitrato il Milan Primavera nella Youth League 2023/2024, ma è già stato protagonista con le italiane. Nella fase a gironi, infatti, ha diretto Inter-Salisburgo, terminata 1-1, in cui ha estratto sei cartellini gialli. Qualche settimana più tardi, invece, ha ricevuto la designazione per Atletico-Lazio, conclusasi 0-1, e in cui ha ammonito cinque calciatori e ne ha espulsi tre. I rossoneri di Ignazio Abate, quindi, dovranno prestare attenzione alle sanzioni disciplinari. E questa può essere una chiave importante del match. LEGGI ANCHE:Milan Primavera, Camarda pronto a conquistare anche la Youth League