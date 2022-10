Youth League, Dinamo Zagabria-Milan 1-2: rossoneri qualificati | News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato la cronaca e il tabellino del match vinto in Youth League contro la Dinamo Zagabria

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - Pomeriggio storico per il Milan Primavera: a Zagabria la squadra di Abate batte per 2-1 la Dinamo e supera, per la seconda volta nella storia del Club, la fase a gironi di UEFA Youth League. L'ultima giornata del Gruppo E servirà soltanto a definire il prossimo passo: ai rossoneri basterà un pari al PUMA House of Football contro il Salisburgo per chiudere da primi classificati e accedere direttamente agli Ottavi di finale saltando il Playoff - riservato alle seconde classificate - contro una delle otto squadre provenienti dal percorso Campioni.

È un gol per tempo a firmare il successo del Milan: a sbloccare il risultato è stata la rete nella prima mezzora di Jordan Longhi, mentre un rigore a 13' dalla fine di Gabriele Alesi - capitano di giornata - ha riportato il match nella direzione rossonera dopo il momentaneo pari della Dinamo con Šakota. I rossoneri centrano così, con merito e personalità, il primo obiettivo stagionale e guardano con rinnovata fiducia ai prossimi appuntamenti, a cominciare dalla trasferta di campionato di domenica mattina sul campo del Torino. Bravi ragazzi!

LA CRONACA

Rossoneri subito pericolosi dopo 80" con un colpo di testa di Stalmach parato da Pršlja, preludio dei primi 10' che vedono la squadra di Abate costantemente nella metà campo offensiva. La Dinamo si difende con ordine e prova a farsi vedere dalle parti di Nava allo scoccare del quarto d'ora di gioco, senza però segnalarsi con occasioni particolarmente insidiose. Al 25' il Milan passa in vantaggio: un'azione prolungata si chiude con l'assist di Simić per Longhi che, defilato dai 15 metri, batte Pršlja con un preciso rasoterra destro. La reazione dei padroni di casa è immediata e porta in dote il pareggio. Al 29' cross dalla sinistra di Rukavina, Nava non trattiene e ne approfitta Šakota per firmare l'1-1. Il gol galvanizza i croati, che vanno vicini al raddoppio in due circostanze, prima quando Nava blocca il tentativo di Brkljača al 34', poi al 37' con un doppio salvataggio sulla linea di Paloschi. L'ultimo acuto della prima frazione è rossonero, quando al 42' Traorè si fa largo sulla sinistra e arriva a una conclusione mancina su cui è reattiva la risposta di Pršlja.

Secondo tempo che si incammina su ritmi decisamente più blandi rispetto alla prima frazione: i primi tentativi sono dei croati con Topić al 49' e Brkljača al 55', in entrambi i casi senza impensierire Nava. Mister Abate prova a cambiare il match con le sostituzioni, dopo l'ingresso all'intervallo di Bakoune, inserendo Gala e Scotti, e sono proprio questi due a confezionare l'azione che cambia il match al 76'. Assist del primo per il secondo, atterrato in area dalla difesa croata: è rigore per il Milan, e dagli undici metri un glaciale Alesi spiazza Pršlja per il vantaggio rossonero. I padroni di casa accusano il colpo e la squadra di Abate continua ad attaccare per cercare il gol che blinderebbe la qualificazione. 82', ci prova Gala ma il suo tiro è respinto; 86', progressione di Alesi ma il destro a giro non centra lo specchio della porta. Nessuna emozione nel recupero, il fischio finale arriva sul 2-1 rossonero.

IL TABELLINO

DINAMO ZAGABRIA-MILAN 1-2

DINAMO ZAGABRIA (4-3-3): Pršlja; Gubijan, Katinić, Živković, Ruškovački (38'st Majdandžić); Krdžalić, Brkljača (28'st Kanižaj), Lukanić (38'st Ilečić); Topić (38'st Gurlica), Šakota (28'st Vrbančić), Rukavina. A disp.: Klarin; Tonon. All.: Senzen.

MILAN (4-3-3): Nava; Simić (1'st Bakoune), Paloschi, Nsiala, Bozzolan; Stalmach (21'st Gala), Eletu, Zeroli; Alesi (48'st Parmiggiani), Longhi (43'st Mangiameli), Traorè (21'st Scotti). A disp.: Torriani; Pluvio. All.: Abate.

Arbitro: Nathan Verboomen (Belgio).

Gol: 25' Longhi (M), 29' Šakota (D), 32'st rig. Alesi (M).

Ammoniti: 9' Nsiala (M), 39' Traorè (M), 45'+2 Paloschi (M), 5'st Gubijan (D), 11'st Šakota (D), 14'st Lukanić (D), 19'st Stalmach (M), 45'st Bakoune (M), 48'st Gala (M). Segui qui il LIVE della sfida tra i croati e i rossoneri >>>