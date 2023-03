Youth League, cambia la sede per Milan-Hajduk Spalato? Le ultime | News

La semifinale di Youth League tra Milan e Hajduk Spalato, in programma il prossimo 21 aprile, potrebbe disputarsi in un'altra sede. Secondo il portale croato Sportske, la UEFA sarebbe pronta a cambiare location alla gara. Non più al Colovray Sports Center di Nyon, ma a Ginevra, in un impianto da 30mila spettatori. Il motivo? La richiesta dei biglietti è stata più alta del previsto, in quanto più di diecimila tifosi croati avrebbero manifestato interesse nell'acquistare i tagliandi per la partita tra Milan e Hajduk. Al momento non è arrivata ancora nessuna conferma da parte della UEFA, ma probabilmente arriveranno nei prossimi giorni delle novità a riguardo. Milan, c'è un problema in attacco: torna di moda un vecchio obiettivo.