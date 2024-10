Youth League, Bayer Leverkusen-Milan 3-1: perde il Diavolo, Ibrahimovic…

Secondo tempo

Nella ripresa mister Guidi toglie subito Ibrahimovic per mettere Comotto, brutta gara del figlio d'arte. Il Milan ci prova in tutti i modi, il Leverkusen sembra un pò sulle gambe. Il più pericoloso tra i rossoneri è sicuramente Bonomi, autore di una bella gara. E' proprio lui che recupera un pallone vagante e dimezza lo svantaggio. Esce anche Liberali, non nella sua miglior giornata. Il Milan tutto a trazione offensiva, butta diversi palloni in area senza però trovare la precisione dei propri attaccanti. Nel recupero, i rossoneri subiscono il contropiede letale. 3-1 Leverkusen e Milan fermo a un punto in due giornate.