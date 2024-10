Una rete presa a freddo, il raddoppio concesso praticamente alla seconda occasione avversaria, in generale una prova di volontà ma poca concretezza. Un peccato. Ripartiamo dallo spirito, dal gioco messo in mostra in casa tedesca, anche se la classifica per adesso non ci sorride. La reazione in UYL potrebbe essere in programma il 22 settembre al PUMA House of Football di fronte al Club Brugge, mentre il prossimo impegno sarà in campionato - dove la nostra Primavera occupa la vetta al pari di Juventus e Roma - e fissato a Bologna per sabato alle 13.00.