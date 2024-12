Serie C- Milan Futuro beffato a Pesaro: 2-1 per i marchigiani

Si riparte con un cambio nei padroni di casa, ed è il neo entrato Okoro a sfiorare il vantaggio al 49' con un tocco sotto su Nava in uscita a finire fuori di un nulla. Al 57' la Vis Pesaro sblocca il match, proprio con Okoro che deposita in rete il pallone con Nava a terra dopo un contatto con Paganini non ravvisato dall'arbitro. I rossoneri tentano la reazione, ma al 65' il nostro portiere deve stendersi per dire di no a Paganini. Il Milan Futuro non demorde, e dopo un tentativo di Traorè al 77' trova il meritatissimo pari con Longo che ribadisce in torsione il colpo di testa di Sia. Nel finale, però, la beffa: il destro a giro di Cannavò all'87' che riporta avanti la Vis Pesaro. Non succede nulla nei cinque minuti di recupero, finisce 2-1.