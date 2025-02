Serie C – Spal-Milan 1-2: trionfo in trasferta, Magrassi e Quirini decidono la vittoria

Nella ripresa, però, la SPAL ha reagito prontamente e ha pareggiato al 56’ con un gol di Antenucci , che ha sfruttato un assist di Karlsson per battere Nava . Il pareggio non ha però intaccato la determinazione del Milan , che ha ripreso a spingere e, al 61’, ha trovato il nuovo vantaggio grazie a un gol di Quirini . Il numero 41, subentrato nella ripresa, ha risolto un cross perfetto di Sandri con un colpo di testa preciso che ha sorpreso il portiere della SPAL, Galeotti.

Da lì in poi, il Milan ha cercato di gestire il vantaggio, resistendo agli ultimi tentativi di reazione degli avversari. Magrassi ha avuto un’altra occasione importante per chiudere definitivamente il match, ma è stato fermato da un recupero provvidenziale della difesa avversaria. Nonostante alcune difficoltà, la squadra di Bonera è riuscita a mantenere il risultato fino al triplice fischio finale.

La vittoria per 2-1 consente al Milan Futuro di consolidare la propria crescita e di dimostrare che la squadra, anche nelle difficoltà, sa reagire e portare a casa i tre punti. Una vittoria importante, che non solo aggiunge punti in classifica, ma conferma anche il buon momento di alcuni giocatori, come Magrassi e Quirini, che si stanno sempre più ritagliando uno spazio importante nel progetto rossonero. LEGGI ANCHE: Milan, Ravezzani: “Gimenez? Una scommessa. Il conto economico…”>>>