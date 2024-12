Serie C – Milan Futuro-Gubbio: il match preview

Non è un momento particolarmente felice per la squadra umbra, che ha collezionato soltanto 6 punti nelle ultime otto giornate (le vittorie casalinghe con Rimini e Carpi, a fronte di sei sconfitte), scivolando via dalla zona Playoff. Reduce da due quinti posti consecutivi nel Girone B, il Gubbio di Roberto Taurino è formazione giovane, a forte trazione italiana - l'unico straniero è il difensore rumeno David, ex Cesena - ed è solita disporsi con il 3-5-2. Pochi i gol segnati (13, penultimo attacco del girone), il capocannoniere di squadra è l'esterno napoletano D'Ursi, tre reti complessive in stagione.