Sassuolo-Milan, il primo tempo

Avvio roboante del Diavolo, impiega soli 3 minuti a passare in vantaggio: Siman recupera bene sulla trequarti ed imbuca per Scotti. Il classe 2006 davanti a Scacchetti è glaciale: dolce tocco sotto a scavalcare portiere e linea di porta. È sua la prima firma della gara. Il Sassuolo ne esce scosso e la reazione tarda ad arrivare, prova ad approfittarne Bonomi, lanciato in profondità, ma il cross viene mal calibrato e viene riconquistato dalla difesa neroverde. La prima vera risposta dei padroni di casa arriva dopo 20 minuti, quando Knezovic prova a sorprendere Longoni da calcio piazzato, ma il classe 2008 recupera la posizione e para. Gli sforzi del Sassuolo vengono premiati 3 giri d'orologio più tardi, quando su un cross dalla sinistra Knezovic colpisce di testa e coglie il palo, ad approfittarne è Vedovati che raccoglie la respinta, ribatte a rete e sigla l'1-1. Il Diavolo non ci sta ed al 32' risponde con un colpo di testa da posizione ravvicinata del capitano Bakoune, Scacchetti salva il risultato. Ma è questione di tempo. Al 37', infatti, Sala raccoglie una respinta timida degli avversari e scaglia in rete il nuovo vantaggio rossonero con un tiro rasoterra che sorprende tutti. Si tratta del terzo sigillo stagionale per il classe 2007. Il distacco, però dura poco: al 40' Vedovati riceve dalla destra, si accentra e con un sinistro a giro batte Longoni, trovando la doppietta personale. Il Diavolo non accusa il colpo e 3 minuti più tardi torna in vantaggio: Eletu lancia Siman sul centro-destra, il romeno controlla e, davanti a Scacchetti, chiude il mancino battendolo. È l'ultima emozione di uno scoppiettante primo tempo.