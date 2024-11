Oggi, alle ore 16:00, andrà in scena il match di Youth League tra Real Madrid e Milan, valevole per la 4a giornata della competizione europea che coinvolge le squadre giovanili. Il match si giocherà all'Estadio Alfredo di Stefano di Madrid. I rossoneri di Federico Guidi hanno conquistato 2 punti in 3 partite, uno in meno rispetto al Real Madrid.