Primavera1 – Milan-Atalanta: gol e highlights | VIDEO

Milan-Atalanta Primavera, gol e highlights

ULTIME NOTIZIE MILAN PRIMAVERA – Seconda giornata di campionato per il Milan Primavera, battuto 1-0 dai campioni d’Italia dell’Atalanta. I rossoneri allenati da Federico Giunti hanno giocato un buon match anche se sono usciti sconfitti per 0-1. L’Atalanta di mister Massimo Brambilla ha giocato leggermente meglio, mettendo in mostra il talento del classe 2001 Alessandro Cortinovis, uscito poi infortunato nel finale di gara. Proprio Cortinovis, ha deciso il match. Ecco il video con gli highlights del match del Vismara pubblicato dal club rossonero sui social.

QUESTI I NOSTRI 3 MIGLIORI IN CAMPO DEL MILAN>>>