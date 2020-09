Primavera 1 TIM, Milan-Atalanta 0-1: ecco i migliori fra i rossoneri

Milan-Atalanta 0-1: i migliori nella sconfitta della Primavera rossonera

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – È terminata la partita Milan-Atalanta Primavera. I rossoneri allenati da Federico Giunti hanno giocato un buon match anche se sono usciti sconfitti per 0-1. L’Atalanta di mister Massimo Brambilla ha giocato leggermente meglio, mettendo in mostra il talento del classe 2001 Alessandro Cortinovis, uscito poi infortunato nel finale di gara. Proprio Cortinovis, ha deciso il match. Vediamo i 3 migliori del Milan. Riccardo Tonin, nonostante il gol clamoroso sbagliato nel primo tempo, è stato fra i migliori del Diavolo. L’attaccante numero 9 è stato il più attivo fra i milanisti. Anche nel finale, a squadre stanche, è stato l’ultimo ad arrendersi. Da segnalare anche le prestazioni di Luca Stanga e Riccardo Oddi. Entrambi hanno meritato in pieno la sufficienza. Oddi in particolare ha provato a farsi vedere in varie discese offensive. I suoi cross però sono sempre stati respinti dalla difesa ospite. Stanga invece a centrocampo ha gestito bene i palloni che gli sono arrivati. Ha dettato in maniera discreta i tempi della manovra del Milan. LEGGI QUI LE ULTIME DI CALCIOMERCATO SUL MILAN >>>