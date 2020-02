Primavera – Verso Milan-Spal: sarà festa promozione al ‘Vismara’?

NEWS MILAN – Non soltanto Fiorentina-Milan nella giornata di sabato 22 febbraio. Altro, grande appuntamento per il club di Via Aldo Rossi sarà quello delle ore 14:30, quando, al ‘Vismara‘, si disputerà Milan-Spal, 18^ giornata del Campionato Primavera 2.

I Giovani Diavoli Rossoneri, allenati da Federico Giunti, stanno vivendo una stagione straordinaria: in 17 giornate, hanno totalizzato, finora, 15 vittorie e 2 pareggi, per un totale di 47 punti sui 51 disponibili. Il Milan Primavera, in classifica, precede proprio la Spal, allenata da Luca Fiasconi, di ben 10 lunghezze.

In caso di vittoria rossonera, quindi, in Milan-Spal di sabato pomeriggio, al ‘Vismara‘ potrebbe scattare la festa promozione del Milan Primavera con ben 4 giornate di anticipo sulla fine della regular season! Quattro calciatrici del Milan Femminile, intanto, sono state convocate in Nazionale per l’Algarve Cup in Portogallo: per scoprire chi sono, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android