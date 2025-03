Primavera – Verona-Milan, le formazioni ufficiali: Guidi recupera Bakoune

Il Milan Primavera si prepara a scendere in campo, sulla sua strada l'Hellas Verona. La gara, valevole per la 28^ giornata di Primavera 1, partirà tra meno di un'ora. Fischio d'inizio fissato per le 11:00 allo 'Stadio Aldo Olivieri'. Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali della sfida.