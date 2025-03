Primavera – Verona-Milan 4-0: crollano i ragazzi di Guidi, passivo pesante

Verona-Milan, il primo tempo

Il Milan sembra partire forte e trova subito una buona occasione con la coppia Scotti-Liberali. Il destino, però, ha in serbo tutt'altra partita. Al 7', infatti, Frugnoli temporeggia troppo con il pallone tra i piedi, Vermesan lo anticipa: calcio di rigore. Agbonifo grazia i rossoneri turando a lato il penalty. Ma è solo questione di tempo. Poco dopo, infatti, il numero 7 a tu per tu con Pittarella rimane freddo e porta in vantaggio il Verona. La raeazione del Milan non arriva, giro-palla sterile e gara mai in controllo. I padroni di casa ne approfittano ed al 43' trovano la rete del raddoppio con Nwachukwu che insacca di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato. Si va riposo sul 2-0.