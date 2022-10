1 di 1

PRIMAVERA, UDINESE-MILAN 2-3

Primavera, Udinese-Milan 2-3: cronaca e tabellino del match | News (getty images)

(fonte acmilan.com) - Il Milan tira un sospiro di sollievo e con un gol allo scadere si aggiudica tre punti importanti nell'8ª giornata del campionato Primavera 1. I ragazzi di Abate superano l'ostacolo Udinese grazie alla tripletta di un Chaka Traorè in grande spolvero e tornano a vincere nel torneo dopo la sconfitta con l'Empoli, salendo a 12 punti in classifica. Abate sostituisce gli assenti El Hilali e Lazetić con Traorè e Mangiameli e conferma il resto dell'undici titolare visto col Chelsea, con il ritorno di Coubis in difesa al posto di Simić. Nell'Udinese, in campo anche Pafundi, il primo 2006 ad aver esordito in Serie A.

I rossoneri partono forte ma subiscono il ritorno dei padroni di casa, dovendo faticare per buona parte del match ad uscire dalla pressione friulana. Nava è costretto a salvare i suoi in diverse circostanze, facendosi notare per un'altra grande prestazione in questa stagione, mentre attaccanti e centrocampisti si dimostrano freddi e cinici nel concretizzare al meglio le occasioni create. Nella prossima settimana due appuntamenti attendono la Primavera al PUMA House of Football: mercoledì la prima di Coppa Italia con lo Spezia, sabato in campionato arriva la Roma.

LA CRONACA

Pronti, via e il Milan mette subito l'incontro in discesa: assist di Alesi per la botta a colpo sicuro di Mangiameli, Di Bartolo si supera salvando col piede ma non può nulla sulla ribattuta di Traorè. Il vantaggio rossonero scuote i padroni di casa che si lanciano alla ricerca del pareggio. Al 12' Udinese pericoloso con un rasoterra di Pafundi che esce di poco alla sinistra del palo. Al 21' diagonale di Pejičić sul primo palo, Nava si allunga e devia in angolo. La pressione bianconera porta i suoi frutti e al 30' Semedo trova il goal con un tap-in da centro area, servito da Pafundi. L'equilibrio, però, dura poco e al 37' i ragazzi tornano avanti: Traorè riceve da Zeroli, sterza per liberarsi al tiro e lascia partire una conclusione imparabile che s'infila sul secondo palo.

Il copione tattico della ripresa si manifesta fin dalle prime battute con l'Udinese in pressione. Subito pericoloso Semedo che al 48' schiaccia di testa da corner ma spedisce fuori. Un minuto dopo, mancino insidioso di Pafundi dal limite, Nava vola e respinge a mano aperta. L'estremo difensore rossonero si deve arrendere, però, al 50' quando il numero 10 bianconero trasforma un calcio di punizione a giro da fuori area. I friulani non sono sazi e al 54' chiamano Nava al doppio intervento, prima su Semedo e poi su Basha. Abate prova a suonare la carica con un triplo cambio ma la mossa non porta gli effetti sperati e i ritmi si abbassano fino al 90'. L'incontro prende la direzione rossonera allo scadere, con un episodio insperato: Di Bartolo liscia un comodo retropassaggio, Traorè si getta sulla sfera e a porta libera non può sbagliare. Triplice fischio, il Milan vince 3-2.

I COMMENTI DI ABATE E TRAORÈ

Ignazio Abate: "Gara emozionante, i ragazzi sono sempre stati in partita ma ci siamo complicati la vita da soli. È il secondo incontro che vinciamo al 90°, non è un caso. Finalmente abbiamo vinto una partita sporca, questa è la dimostrazione che ci sono cuore, anima e spirito di gruppo. Siamo sulla strada giusta. Ora accantoniamo e pensiamo alla Coppa Italia"

Chaka Traorè : "Partita difficile ma ci abbiamo messo la concentrazione e lo spirito giusti. Sono contento per i tre gol realizzati grazie ai compagni, e perché stiamo crescendo a livello di squadra e di spirito di gruppo come vuole il Mister"

IL TABELLINO

UDINESE-MILAN 2-3

UDINESE (4-2-3-1): Di Bartolo; Abdalla, Abankwah, Guessand, Iob (29'st Cocetta); Castagnaviz (39'st De Crescenzo), Centis; Basha, Pafundi, Pejicic; Semedo. A disp.: Bassi, Porzio; Di Lazzaro, Acetta; Nwachukwu, Russo, Nuredini; Armani, Caiazzo. All.: Sturm

MILAN (4-3-3): Nava; Bakoune, Coubis, Paloschi (14'st Simić), Bartesaghi (21'st Bozzolan); Gala (41'st Eletu), Marshage, Zeroli; Alesi (14'st Cuenca), Mangiameli (14'st Longhi), Traorè. A disp.: Pseftis, Torriani; Nsiala; Pluvio, Stalmach; Casali, Omoregbe. All.: Abate.

Arbitro: Monaldi di Macerata

Gol: 4' Traorè (M), 30' Semedo (U), 37' Traorè (M), 5'st Pafundi (U), 49'st Traorè (M).

Ammoniti: 32' Abdalla (U), 41' Coubis (M). 4'st Traorè (M), 24'st Marshage (M), 31' Pafundi (U),