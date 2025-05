Primavera, Sassuolo-Milan si avvicina: forma, precedenti e giocatori chiave

Il Milan, invece, ha ottenuto il pass per i Playoff all'ultimo respiro, dopo 90 minuti ricchi di emozioni e colpi di scena. Il 6° posto infatti, ultimo disponibile per l'accesso al Viola Park, ha visto ben tre possessori diversi nell'arco degli ultimi due tempi di gioco: prima il Verona, poi il Cagliari ed, infine e definitivamente i rossoneri. Ed al 90', contro il Genoa sul risultato di 3-1 , dopo che la sconfitta sul campo del Torino nella giornata precedente sembrava aver spento ogni speranza per Guidi, la gioia è esplosa come non mai, dando vita ad incontenibili festeggiamenti.

I precedenti — Con una vittoria a testa, i precedenti in campionato tra Sassuolo e Milan non vedono una squadra prevalere in modo netto sull'altra: all'andata si sono imposti i rossoneri con un successo per 4-2 allo 'StadioRicci' di Sassuolo, nel girone di ritorno hanno avuto la meglio i neroverdi vincendo di misura per 1-0 al 'PUMA House of Football'.

I giocatori chiave del Sassuolo — Tra i giocatori da tenere d'occhio tra le fila del Sassuolo risiedono sicurante Borna Knezovic, trequartista classe 2005 autore di ben 16 reti in 33 presenze di Primavera 1, e Amoako Minta, esterno d'attacco classe 2005 rapido e veloce. Durante l'ultima gara è tornato a disposizione di Mister Bigica uno dei giocatori più rappresentativi della rosa, Kevin Bruno, centrocampista e capitano della squadra con 5 reti in 28 gare all'attivo. Un giocatore di valore è anche Kevin Leone, punta centrale classe 2005 che ha già trovato l'esordio tra i grandi in Serie B. Nel reparto arretrato si distingue Claudio Parlato, difensore goleador classe 2005, sono ben 4 le marcature stagionali. Non risultano indisponibili per Bigica.

Guidi va sul sicuro, e Camarda... — Tanti rossoneri si sono messi in mostra durante la stagione: su tutti Filippo Scotti, attaccante classe 2006, nominato nella Top 11 dei Primavera Awards di Sportitalia; ma anche Mattia Liberali, fantasista classe 2007 passato con decisione nel giro della Prima Squadra sotto la gestione Fonseca. Giusto menzionare Emanuele Sala, centrocampista box to box classe 2007 fresco di record personale per quanto riguarda le marcature stagionali: ben 5. Nel reparto arretrato torneranno a disposizione di Guidi, dopo la sfortunata parentesi con il Milan Futuro, Matteo Dutu, Dorian Paloschi e Vittorio Magni, difensori cardine dello scacchiere del tecnico. Tra gli assenti ci saranno volti illustri quali Christian Comotto, impegnato agli Europei Under 17, e Adam Bakoune, sottopostosi ad un'operazione alla spalla destra. Ma occhio all'Enfant ProdigeFrancesco Camarda, in lista e, dunque, arruolabile da parte di Guidi.