Primavera – Sampdoria-Milan 2-3, cronaca e tabellino di ‘acmilan.com’

LA CRONACA — Il quarto d'ora iniziale passa abbastanza in sordina. La Sampdoria, però, al 16' in uno dei primi veri affondi, passa in vantaggio grazie a un rasoterra di Conti che batte Raveyre. Serve una reazione già in partenza ed è Traorè al 25' il più pericoloso, quando dopo una bella azione offensiva viene servito da Sala, calcia e va a segno, ma in posizione di fuorigioco ravvisato in anticipo. Il Milan non molla e al 31' agguanta il pareggio: ci pensa Martinazzi con una mezza girata in area. Il nostro Luca è on fire, al 36' scivola quasi al momento di impattare il pallone a porta vuota sprecando una grossa chance e al 39' manca ancora la deviazione - stavolta di testa - tentando di intercettare il cross di Traorè. I padroni di casa tornare a farsi vivi al 44', diagonale a lato. Si va così al riposo.

Si riparte. Al 49' Traorè buca le gambe di Scardigno ma è di nuovo costretto a vedersi non convalidare la rete per offside. Brivido al 55', occasionissima per Ntanda che da pochi passi colpisce in pieno la traversa e poi la palla rimbalza sulla riga. Passato lo spavento, al 64' i rossoneri riescono a trovare il varco per mordere e firmare il sorpasso: Perrucci si procura un rigore, dal dischetto Traorè spiazza Scardigno e finalmente può festeggiare. I rossoneri non si fermano, anzi al 71' allargano il divario per merito di un destro a giro dalla distanza di Perrucci. Finale di ordinaria amministrazione? I blucerchiati hanno un (doppio) sobbalzo: tra l'85' e l'86' ci provano invano Djalti e Ntanda. In seguito a una serie di attacchi disordinati da ambo le parti, allo scadere Leonardi su punizione accorcia le distanze. Troppo tardi per riaprire davvero la gara. Triplice fischio.

IL TABELLINO — SAMPDORIA-MILAN 2-3

SAMPDORIA (4-3-3): Scardigno; Balduzzi, Pellizzaro (1'st Costantino), D'Amore, Porcu; Conti (1'st Alesi), Djalti, Dacourt; Lemina, Polli (23'st Leonardi), Ntanda. A disp.: Gentile; Georgiadis, Langella, Porzi; Devic, Meloni, Pozzato, Valisena. All.: Sassarini.

MILAN (4-2-1-3): Raveyre; Bakoune, Parmiggiani, Nsiala (1'st Paloschi), Magni; Victor (39'st Malaspina), Sala; Perrucci (39'st Sia); Traorè, Martinazzi (23'st Perina), Bonomi. A disp.: Bartoccioni, Colzani; Tezzele; Cappelletti, Vitali; Simmelhack. All.: Abate.

Arbitro: Maccarini di Arezzo.

Gol: 16' Conti (S), 31' Martinazzi (M), 19'st rig. Traorè (M), 26'st Perrucci (M), 49'st Leonardi (S).

Ammoniti: 43'st Dacourt (S), 45'st Sala (M).

