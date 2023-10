Primavera, Roma-Milan 0-0: cronaca e tabellino di ‘acmilan.com’ | News

(fonte: acmilan.com) Secondo pareggio in campionato per la Primavera del Milan, ancora su un campo difficile come Roma dopo quello di Firenze. Da Trigoria arriva uno 0-0 che rispecchia l'andamento generale di una gara povera di sobbalzi ma piena di sostanza: le squadre si sono divise la posta in palio dopo essersi spartite tratti di leggero predominio, senza produrre il necessario per sopravanzare l'avversario; davvero ridotto, in particolare, il numero di attacchi pericolosi. È un pari da tenersi stretto, la prestazione è stata comunque positiva: rossoneri costretti a giocare un match sporco però attenti e caparbi a non mollare un millimetro fino alla fine, creando l'occasione migliore con il palo di Zeroli.