Il Milan per alimentare il sogno Scudetto, il Sassuolo per difendere il titolo: sabato 24 maggio alle ore 18:00 andrà in scena al Viola ParkSassuolo-Milan, gara 2 del primo turno dei Playoff Scudetto Primavera 2024/25. I neroverdi, campioni in carica, giungono alla sfida dopo un terzo posto conquistato con una giornata d'anticipo; i rossoneri, invece, entrano sul campo da 'ultimi arrivati', dopo una qualificazione ottenuta all'ultimo respiro negli ultimi 90 minuti del campionato. Ecco di seguito le probabili scelte dei due allenatori Bigica e Guidi.