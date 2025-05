Primavera – Pagelle Torino-Milan 2-1: tracollo Diavolo, si salva Bonomi

La prima frazione di gara viaggia a ritmi alterni, ma le occasioni non mancano, da entrambe le parti. Il secondo tempo è tutt'altra storia e l'avvio è da incubo per il Diavolo: il Torino infila un uno-due micidiale firmato Dalla Vecchia e Gabellini. La risposta del Milan arriva ad una manciata di minuti dallo scadere: Bonomi trasforma il penalty guadagnato da Scotti. Ma non basta. Cade il Diavolo.