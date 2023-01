Primavera – Pagelle Milan-Napoli 2-2: El Hilali allo scadere, bene Gala

Le pagelle rossonere per Milan-Napoli 2-2, partita della 13ª giornata del campionato Primavera 1 2022/2023.

Fabio Barera

Le pagelle rossonere per Milan-Napoli 2-2, partita della 13ª giornata del campionato Primavera 1 2022/2023 secondo la nostra www.

Torriani 6: Incolpevole sullo stacco imperioso di Gioielli, che era particolarmente angolato. Qualche errore invece sul secondo gol di Scavone, dove si fa beffare sul suo palo. Per il resto ordinaria amministrazione, anche perché il Napoli tira due volte nello specchio e segna due gol.

Bakoune 6,5: Da quella parte manca capitan Coubis, fermo per un infortunio. Il suo sostituto odierno non lo fa rimpiangere e, nonostante non spinga particolarmente, ha il merito di servire l'assist a Gala per la rete che da inizio alla rimonta del Milan.

Simic 6: Non corre particolare pericoli, anche se il reparto arretrato del Milan Primavera continua ad avere fin troppi passaggi a vuoto. Per fortuna si è trovata davanti il Napoli, ma quando il livello si alzerà, anche Simic dovrà migliorare.

Paloschi 5,5: Stesso discorso fatto per il compagno di reparto, con l'aggravante che lui si becca anche un cartellino giallo evitabile nel secondo tempo per un intervento a centrocampo. E poi spreca la palla del pareggio quando di testa davanti a Boffelli colpisce male.

Bartesaghi 6: Spinge sicuramente più del compagno a destra, ma non crea particolari fastidi alla difesa avversaria, se non qualche cross che però non arriva a nessun compagno. Anche lui ammonito nel corso del primo tempo per un intervento in netto ritardo.

Gala 6,5: Il centrocampista del Milan non si fa particolarmente notare nei primi 45', mentre rientra in campo nella ripresa con uno spirito totalmente diverso e di fatto è il migliore dei suoi. In più ha il merito di trovarsi nel posto giusto al momento giusto, insaccando la rete che da inizio alla rimonta.

Victor 5: Pur essendo sempre al centro della manovra non dà mai l'impressione di verticalizzare per gli attaccanti. Quando la palla passa dai suoi piedi il Milan non trova mai continuità di gioco ed è costretto a cambiare tattica per provare un tentativo di recupero.

Pluvio 5: Come il compagno di reparto, viene spesso chiamato in causa, ma non riesce a dare quel qualcosa in più alla proposta di gioco del Milan.

Scotti 6,5: Di gran lunga il migliore dei suoi nel primo tempo, con occasioni in serie e grande fisicità nei contrasti. Cala alla distanza, come inevitabile che sia, ma Abate capisce che ha dato tanto nei primi 45' e lo sostituisce.

El Hilali 6: Per quanto fatto vedere nel corso di tutto l'incontro sarebbe stato da pesante insufficienza. Non riesce mai a tenere il pallone, fatica a smarcarsi in mezzo ai difensori del Napoli e non crea pericoli. Ma la perla che trova a tempo scaduto gli vale la sufficienza e soprattutto dimostra come abbia le qualità per il salto tra i grandi.

Sia 5,5: Se lo si paragona a Scotti, il confronto è impari. Non cerca mai l'uno contro uno, quando gli si para un avversario davanti torna sempre indietro e questo è un bene per la difesa del Napoli.

Mister Abate 6: Il suo Milan, come si è già visto in stagione non è continuo e lo dimostra anche in questo match. Per fortuna quando i suoi decidono di giocare creano pericoli e si vede che c'è un tentativo di dare identità alla squadra. Calciomercato – Bis di pretendenti per Zaniolo, il Milan rischia la beffa >>>