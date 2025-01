Primavera – Pagelle Milan-Lazio 0-0: Longoni para tutto, Scotti…

La prima frazione di gara vede regnare l'equilibrio: il Milan prova a tenere il pallino del gioco, la Lazio tenta di far male in ripartenza. Le occasioni non sono molte: per i biancocelesti ci provano Di Tommaso e Serra, ma Longoni chiude la porta e respinge in entrambe le occasioni. Tra i rossoneri ci vanno vicini Scotti ad inizio match e Siman con un tiro preciso che termina di poco a lato. La seconda frazione risulta spenta, viaggia su ritmi alterni. Bonomi prova ad accendere gli attacchi del Milan e Scotti a rifinire, ma i rossoneri non ottengono il risultato sperato.