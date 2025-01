Primavera – Pagelle Milan-Fiorentina 0-1: non brilla Comotto, Ibrahimovic…

A passare in vantaggio è subito la Fiorentina: il Milan perde palla a metà e viene punito dalla coppia Tarantino-Rubino con il primo che assiste il secondo. Scotti guida la reazione calciando alto da buona posizione. Poco dopo ci prova anche Bonomi, ma Vannucchi è attento e blocca la conclusione. Il secondo tempo si apre con due buone occasioni per la Fiorentina, si salva il Diavolo. Le occasioni per il Milan tardano ad arrivare e la Viola ringrazia. Termina così 1-0 per gli ospiti.