Al 'Puma House of Football' è andata in scena la sfida, valevole per la 23^ giornata del Campionato Primavera 1, fra Milan e Bologna. Il match si è concluso sul risultato di 3-1, con le reti di Mattia Liberali, Christian Comotto e Filippo Scotti. Ecco, di seguito, le pagelle dei rossoneri secondo la nostra www.