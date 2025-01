Primavera – Pagelle Cremonese-Milan 1-1: salva Dutu! Scotti è indomabile

La prima frazione di gara si accende al minuto 16, quando Scotti si inventa l'azione del vantaggio offrendo a Bonomi il gol. Più tardi Liberali ed Ossola vanno vicini al raddoppio, ma la fortuna non è dalla loro parte. Il secondo tempo si apre col pareggio lampo di Nahruddnyy, bravo a chiudere un cross dalla destra sul secondo palo. Il Milan non ci sta e prova in tutti i modi a ritrovare il vantaggio. Non ci riesce. Dutu salva a 10 dalla fine con un intervento miracoloso sulla linea.