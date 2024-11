(fonte: acmilan.com) Splendente. Il Milan Primavera vince e convince al PUMA House of Football, netto 3-0 all'Hellas Verona nella decima giornata di campionato. I gol sono stati realizzati da Bonomi al 37', Scotti al 71' e Perin su rigore all'85' in una gara in bilico fino al vantaggio e in ghiaccio verso metà ripresa quando i gialloblù sono stati costretti in dieci per il rosso a Dalla Riva. Il Milan di Mister Guidi è stato roccioso e prorompente, a proprio agio e all'unisono nell'interpretazione limpida del match. Una prestazione importante, di quelle che evidenziano bene la forza e l'alchimia della squadra. Dopo la reazione di Firenze, ecco la bella prova odierna.