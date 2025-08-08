Pianeta Milan
Primavera, Milan sconfitto dal Torino nel torneo Mamma e Papà Cairo

Ieri semifinali del torneo Primavera Mamma e Papà Cairo al Moccagatta di Alessandria. Il Milan di Renna ha perso ai rigori contro il Torino
Ieri, 7 luglio, prima giornata del torneo Mamma e Papà Cairo, torneo riservato alla categoria Primavera e dedicato ai genitori del presidente del Torino Urbano. Allo stadio Moccagatta di Alessandria sono andate in scena le due semifinali: Atalanta-Inter (17.30) e Milan-Torino (21.00).

Sconfitta ai rigori per il Milan Primavera

Entrambe le sfide sono state decise ai calci di rigore dopo la parità maturata nei 90 minuti. Tra granata e rossoneri i tempi regolamentari si sono conclusi con il punteggio di 1-1. Nel corso del primo tempo il Milan dell'allenatore Giovanni Renna si era portato in vantaggio grazie alla rete dal dischetto di Borsani.

A inizio ripresa, il Torino spreca la chance di ritornare in parità: Gabellini si presenta dagli undici metri ma viene neutralizzato da Longoni. Il pareggio granata arriva più tardi con il colpo di testa di Carvalho. Ai rigori, decisiva la parata di Siviero (portiere del Torino) su Pandolfi.

Oggi, 8 agosto, il programma è il seguente: alle 17.30 la finalina per il terzo posto tra Milan e Inter e alle 21 la finale tra Torino e Atalanta. L'Atalanta, infatti, ha sconfitto l'Inter ai calci di rigore (9-8) dopo la parità nei tempi regolamentari (1-1).

