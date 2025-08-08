Primavera, Milan sconfitto dal Torino nel torneo Mamma e Papà Cairo

A inizio ripresa, il Torino spreca la chance di ritornare in parità: Gabellini si presenta dagli undici metri ma viene neutralizzato da Longoni. Il pareggio granata arriva più tardi con il colpo di testa di Carvalho. Ai rigori, decisiva la parata di Siviero (portiere del Torino) su Pandolfi.
Oggi, 8 agosto, il programma è il seguente: alle 17.30 la finalina per il terzo posto tra Milan e Inter e alle 21 la finale tra Torino e Atalanta. L'Atalanta, infatti, ha sconfitto l'Inter ai calci di rigore (9-8) dopo la parità nei tempi regolamentari (1-1).
