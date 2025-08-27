Primavera, Milan-Sassuolo 1-2: non basta il solito Lontani, prima sconfitta

LA CRONACA—
Un buon avvio dei rossoneri, frizzanti nel palleggio e molto propositivi in fase di costruzione. Il Sassuolo aspetta e prova subito a colpire, e va vicino al vantaggio al 5' con Negri, che colpisce il palo. Risposta milanista con un'altra bella azione manovrata, conclusa da un destro poco insidioso di Scotti. Al 15' il vantaggio ospite, firmato da Kulla, che approfitta di una indecisione della difesa e batte Longoni, sorpreso dal destro dell'attaccante neroverde. Il Sassuolo trova fiducia, il Milan però risponde subito con Scotti e Castiello, che non concretizzano due occasioni di rilievo in area avversaria. Nel finale di tempo Kulla raddoppia con un colpo di testa imperioso su cross di Campani, che lascia impietrito Longoni.
Nella ripresa il Milan prova a organizzare la rimonta, appoggiandosi spesso sulle iniziative dei due esterni, Scotti da una parte e Lontani dall'altra. Il Sassuolo però riesce a contenere bene le nostre offensive, cosicché Renna cerca nuove risorse dalla panchina: dentro il 2008 Cissé, e a seguire Di Siena, Borsani e Domnitei. La squadra alza il baricentro e il Sassuolo inizia a faticare di più. Episodio chiave al 90', quando Ossola sfugge a Macchioni e viene steso in area di rigore: l'arbitro indica il dischetto ed estrae il rosso per il difensore ospite. Dal dischetto Lontani spiazza Nyarko e, nei cinque minuti di recupero, costruiamo una grande occasione per il 2-2: cross di Di Siena da destra, sul lato opposto Domnitei controlla e calcia, ma l'uscita disperata di Nyarko salva il Sassuolo. Finisce qui, 2-1.
IL TABELLINO DI MILAN-SASSUOLO 1-2—
MILAN (4-3-3): Longoni; Cappelletti (27'st Di Siena), Piermarini, Cullotta, Perera (27'st Borsani); Mancioppi (36'st Domnitei), Pandolfi (10'st Cisse), Ossola; Scotti, Castiello, Lontani. A disp.: Bianchi; Colombo, Del Forno, La Mantia, Pagliei, Tartaglia, Zaramella. All.: Renna.
SASSUOLO (4-3-1-2): Nyarko; Campani, Vezzosi (44'st Sibilano), Macchioni, Benvenuti; Seminari, Tomsa (38'st Tampieri), Frangella (38'st Amendola); Negri (38'st Mussini); Kulla, Sandro (22'st Chiricallo). A disp.: Lungu, Costabile, Weiss, Cardascio, Appiah, Barry. All.: Bigica.
Arbitro: Colaninno di Nola.
Gol: 14' Kulla (S), 45+2' Kulla (S), 46'st rig. Lontani (M).
Ammoniti: 44' Seminari (S), 7'st Pandolfi (M), 15'st Perera (M), 20'st Ossola (M).
Espulso: 45'st Macchioni (S).
