Primavera, Milan-Sassuolo 1-2: non basta il solito Lontani, prima sconfitta

Milan-Sassuolo Primavera, Lontani segna ma i rossoneri perdono

Il Sassuolo, semifinalista nel 2024/25 e campione d'Italia nel 2023/24, ha saputo capitalizzare un primo tempo in cui è stato superiore ai nostri ragazzi, mentre nella ripresa la reazione rossonera è stata forse tardiva, ma ha prodotto comunque ottime chance per agguantare un punto in classifica. Resta un po' di amaro in bocca, ma anche l'apprezzamento per il sussulto finale, a cui hanno ben contribuito i subentrati Di Siena e Borsani, subito in ritmo partita nell'assalto rossonero. Si torna in campo domenica alle 16.30 contro il Genoa, sempre in casa.