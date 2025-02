Primavera – Milan-Sassuolo 0-1: pesante sconfitta interna per i rossoneri

(fonte: acmilan.com) Finisce con una sconfitta immeritata per il Milan Primavera il big match della 25ª giornata di campionato: vince 1-0 il Sassuolo grazie a una rete di Daldum, segnata al minuto 87. Un gol che ha rotto un equilibrio che sembrava indirizzato verso un giusto pareggio, ma il guizzo finale dei neroverdi è costato il ko ai rossoneri di Guidi. Sul campo pesante del PUMA House of Football , le due squadre hanno faticato a costruire in fase offensiva ma le occasioni non sono mancate, specialmente nel primo tempo. Le migliori, per noi, sono capitate sui piedi di Sala e Liberali.

La sconfitta non compromette il cammino dei rossoneri in questo campionato, e dopo 25 giornate è ancora saldo un posto tra le prime sei della classifica, che vale l'accesso ai playoff. Da segnalare, nel finale di partita, il debutto di Levis Asanji, attaccante classe 2006 arrivato da pochi giorni. Qualche minuto in campo per prendere confidenza con il gruppo e il campionato. La stagione entra nel vivo e il prossimo impegno è dietro l'angolo: si torna in campo mercoledì alle 13.00 in trasferta contro il Cagliari, per la 26ª giornata.