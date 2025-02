Primavera – Milan-Sassuolo 0-1: rossoneri beffati nel finale

Milan-Sassuolo, il primo tempo

L'auspicio era di un match frizzante, data l'alta quota nella quale entrambe le squadre navigano ormai da tempo. Ma l'avvio non rispetta le attese. Ci prova timidamente il Milan, prima con Scotti dal limite, tiro ribattuto, poi, dalla stessa mattonella con Comotto, ma l'epilogo è lo stesso, difesa neroverde che si stringe e blocca la minaccia. Il primo vero tentativo porta la firma di Sala che, al 25', si inserisce bene in area di rigore e prova la girata. Il mancino si alza troppo e sorvola la traversa. Il Sassuolo non sta a guardare e risponde con Knezovic: il 7 neroverde ci prova per due volte dal limite, ma trova in entrambe le occasioni Longoni ben piazzato. Non ci sono altri spunti. Si chiude la prima frazione.