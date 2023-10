Primavera – Milan-Sampdoria 2-1, cronaca e tabellino di ‘acmilan.com’

(fonte: acmilan.com) Batticuore Milan Primavera! Al PUMA House of Football i giovani rossoneri ritrovano successo e conferma al primo posto in campionato battendo allo scadere la Sampdoria per 2-1 . Dopo che gli ospiti, con Leonardi, avevano pareggiato nel quarto d'ora finale l'iniziale vantaggio siglato da Nsiala , a risolvere l'8ª giornata del Primavera 1 TIM è stato il primo gol milanista di Alexander Simmelhack , nel giorno tra l'altro del suo esordio in categoria. Un finale palpitante che vale la sesta vittoria in otto partite per la squadra di Mister Abate.

Mille emozioni nella fredda mattinata milanese, con una partita equilibrata che ha visto anche un palo per parte - Lemina per la Samp, Scotti per il Milan - e diverse occasioni neutralizzate dai due portieri. Alla fine, però, l'ultima parola è stata rossonera con l'esordio ideale per l'attaccante danese classe 2005, arrivato in estate a Milanello. Da segnalare anche la prima presenza con la Primavera per il polacco Skoczylas. Si chiude così il mese di ottobre per il Milan Primavera che tornerà in campo tra 72 ore, di nuovo contro la Sampdoria: l'occasione saranno i Sedicesimi di Coppa Italia, si giocherà a Bogliasco alle 14.00 di mercoledì 1 novembre.