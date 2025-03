Primavera, Milan-Sampdoria 1-2: cadono i rossoneri, sconfitta amara

Il Milan Primavera di Federico Guidi torna in campo dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Sulla sua strada la Sampdoria . Ecco tutte le emozioni della gara disputata al ' PUMA House of Football '.

Milan-Sampdoria, il primo tempo

L'avvio promette bene, le due squadre sono fin da subito vivaci ed intraprendenti. La fiamma iniziale, però non fatica ad affievolirsi e la gara si trasforma in un affronto vis a vis senza che nessuno cerchi seriamente di affondare il colpo. Le uniche due grandi occasioni del primo tempo, infatti, si contano nei primi dieci minuti di gioco: prima Dutu salva sulla linea il tocco di Bacic, poi Liberali spara alto da buona posizione dalla parte opposta. Krastev rischia di regalare il vantaggio ai rossoneri rinviando addosso a Perrucci: palla di poco a lato. Ma al 43' è la Samp a passare in vantaggio: ripartenza e gioco a tre sul quale si fa trovare pronto Patrignani che insacca di testa a porta sguarnita. Doccia fredda per il Milan che va così a riposo in svantaggio.