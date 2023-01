Primavera – Milan-Napoli 2-2: El Hilali si accende a tempo scaduto | News

Il Milan Primavera trova un importante pareggio contro i pari età del Napoli nella 13ª giornata di campionato. Il racconto del match

Fabio Barera

Al 'PUMA House of Football' il Milan di Ignazio Abate trova un importante pareggio contro il Napoli, dopo che era stato in svantaggio addirittura di due reti. Nel match valido per la 13ª giornata del campionato Primavera 1 i rossoneri hanno ottenuto un punto fondamentale per tenere i partenopei ancora dietro in classifica.

Nel corso dei primi scampoli dell'incontro non ci sono state particolari emozioni, anche se a partire leggermente era stato proprio il Milan. Non arrivano pericoli, però, dalle parti di Boffelli, mentre alla prima vera occasione segnano gli ospiti. Dopo una ribattuta della difesa a seguito di un calcio di punizione, prende palla l'ex canterano del BarcellonaAlastuey che serve a centro area. Qui stacca più alto di tutti Gioielli, che batte un'incolpevole Torriani.

Dopo il gol incassato il Milan subisce il contraccolpo e per diversi minuti fatica a creare gioco. Terminato un primo che tempo che offre pochissime altre occasioni da entrambe le parti, le compagini vanno negli spogliatoi sul risultato di 0-1 per il Napoli. L'avvio della ripresa, però, è un incubo per i ragazzi di Ignazio Abate, che subiscono un altro gol. Scavone vince un rimpallo nell'area avversaria e dopo una ruleta di alta classe insacca a fil di palo.

A metà del secondo tempo arriva finalmente una reazione dei padroni di casa. Cross di Bakoune dalla destra con Gala che, approfittando dell'uscita a vuoto di Boffelli, insacca di testa e di fatto da il via alla rimonta del Milan. Rimonta che si completa quando tutto sembra ormai perso. A tempo scaduto l'arbitro Samuele Andreano concede alcuni secondi in più per recuperare del tempo perso ed El Hilali, fino a quel momento fuori dalla partita, si inventa una perla che non lascia scampo ad un incolpevole Boffelli.

Punto pesantissimo per come si era messo l'incontro per il Milan, anche se servirà una svolta sul piano della continuità per poter risalire la classifica.