Primavera, Milan-Monza 1-1: il Diavolo spreca, un punto a testa

Il Milan Primavera di Federico Guidi torna in campo dopo la caduta in Finale di Coppa Italia contro il Cagliari . Sulla sua strada il Monza . Ecco tutte le emozioni della gara disputata al ' PUMA House of Football '.

Milan-Monza, il primo tempo

L'approccio da parte del Milan è promettente, ma il primo squillo della partita è a tinte biancorosse ed è subito decisivo: all'8' minuto Berretta riceve la sfera al limite dell'area dopo un buon giro-palla della sua squadra, mancino potente e preciso che trafigge Longoni. Sinistro imparabile sotto l'incrocio dei pali per il vantaggio del Monza. La reazione del Diavolo non si fa attendere: al 15' Comotto si incunea in area di rigore prima di essere atterrato fallosamente. Calcio di rigore. Sul dischetto va Perrucci: destro ad incrociare intercettato, ma non deviato da Mazza. Ed è 1-1. Al 22' Hodzic riceve una palla invitante al limite dell'area: mancino potente, ma centrale. Al 35' è ancora il Milan a provare la via del vantaggio: bel cross dalla sinistra di Magni, Ossola stacca, ma l'incornata finisce a lato. Due minuti più tardi è Sala a provarci: destro al volo ben indirizzato. Mazza c'è e respinge la minaccia. Si tratta anche dell'ultima emozione del primo tempo che termina così in equilibrio. Tutto rimandato alla seconda frazione di gara.