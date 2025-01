Ecco le ultime su Christian Comotto e Mattia Liberali in vista del match tra Milan e Lecce, valevole per il campionato Primavera 1

Nella giornata di domani, mercoledì 22 gennaio, alle ore 14:00, il Milan Primavera di Federico Guidi se la vedrà con il Lecce per la 21^ giornata del campionato Primavera 1. I giovani rossoneri scenderanno in campo al 'Puma House of Football - Vismara', dopo la sconfitta nell'ultima uscita contro la Fiorentina. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione ci dovrebbero essere due assenze importanti, ovvero sia Christian Comotto ed Alessandro Longoni.