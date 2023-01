Primavera 1, Milan-Juventus 2-4: commento e classifica aggiornata | News

Questo pomeriggio è andata in scena la partita tra Milan e Juventus, valida per la sedicesima giornata del campionato Primavera 1

Enrico Ianuario

E' terminata la partita della 16esima giornata del campionato Primavera 1 tra Milan e Juventus. Una partita ricca di emozioni, sin dai primi minuti del primo tempo. Partono meglio i bianconeri che trovano subito il gol del vantaggio al 7° minuto con Yildiz che approfitta di una dormita generale della difesa rossonera: bravo l'attaccante bianconero a trafiggere Nava, anche se il portiere poteva fare sicuramente meglio. Così come poteva fare sicuramente meglio due minuti più tardi in occasione del raddoppio bianconero. Lancio di Vinarcik che sorprende la difesa milanista, Nava avrebbe potuto anticipare sulla corsa Turco ma preferisce indietreggiare. A quel punto diventa facile per il numero 9 saltare l'estremo difensore e insaccare in rete. Nonostante i due gol di svantaggio, il Milan trova la convinzione di reagire. Infatti al 13esimo minuto la squadra di Abate accorcia le distanze con Sia, servito da Bozzolan che aveva agganciato in corsa una bel lancio e servito la palla verso il numero 61 che non ha sbagliato. Tre minuti più tardi il Milan va vicino al pareggio. Palla persa in uscita dalla Juventus, si fionda Foglio che calcia alla sinistra di Vinarcik: la spalla sfiora il palo ed esce fuori di pochissimo!

E ancora Milan, al ventesimo: El Hilali calcia uno splendido calcio di punizione, ma Vinarcik vola e mette in angolo. Passano dieci minuti, con le due squadre che calano leggermente il ritmo, ma al 32esimo si riaffaccia in avanti la Juventus. Bella azione dei bianconeri, con Rouhi che stava per capitalizzare al meglio la manovra offensiva. Il suo tiro in diagonale, però, si spegne sul palo. Pericolo scampato per il Milan che rimane ancora sotto di un gol. Due minuti più tardi, ancora la squadra di Montero a rendersi pericolosa: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Nonge prova il tiro a giro sul palo più lontano: palla fuori di poco. Il Milan, però, non sta a guardare e continua a pressare alto, tanto da recuperare un pallone perso dalla Juventus in fase di costruzione. Stalmach, solo davanti a Vinarcik, si fa ipnotizzare. Qui, però, i compagni di squadra devono ringraziare il portiere che ha compiuto un vero e proprio miracolo. L'ultima azione pericolosa del primo tempo capita nei piedi di Mbangula che, solo davanti a Nava, calcia debole e centrale.

Nel secondo tempo è il Milan che parte subito forte. Al51esimo, rossoneri vicini al pareggio. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Stalmach approfitta di un'uscita a vuoto di Vinarcik, ma il suo tiro viene ribattuto sulla linea. DUnque arriva Sia dal limite, ma calcia male e la sfera capita di nuovo tra i piedi di Stalmach che tira subito verso la porta. Il pallone, però, va alto di pochissimo. Tre minuti più tardi, Milan ancora vicino al gol. Grande azione veloce sul lato sinistro, con Bozzolan che mette una palla tesa a mezza altezza su cui si fionda El Hilali. Il suo tiro, di prima intenzione, va alto di poco. Al 56esimo, un'altra occasione per la squadra di Abate. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Alesi approfitta di un'altra uscita a vuoto di Vinarcik, ma anche il suo tiro viene salvato sulla linea! E' dominio rossonero, ma la squadra di Abate non riesce a pareggiare i conti. Al 65esimo uno due tra Gala ed El Hilali, con il centrocampista che ha provato il tiro ad incrociare. Palla che sfiora il palo, ma c'è stata deviazione.

Il calcio, si sa, è uno sport che non perdona. E il Milan, al 77esimo minuto, subisce gol. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Mancini insacca il pallone in rete dopo una grande respinta di Nava. Nonostante questa rete, i rossoneri non si abbattono e vanno vicino al gol all'85esimo. Longhi impegna Vinarcik che respinge non senza difficoltà, ma sulla ribattuta è bravo un difensore bianconero ad evitare il tap in di Scotti. Quattro minuti più tardi arriva il gol dei rossoneri. Gran botta dalla distanza di El Hilali, con il pallone che prima sbatte sul palo e poi termina in rete. Nonostante il gol della speranza, nei minuti di recupero arriva quello della squadra di Montero che spegne definitivamente i tentativi di rimonta del Milan. Ancora in gol Mancini, con la Juventus che conquista forse più di quanto avrebbe meritato. Esce a testa altissima il Milan di Abate, anche se adesso c'è da stare attenti in classifica.

Classifica Primavera 1 — Roma 32

Torino 30

Frosinone 29

Juventus 28

Lecce 27

Sassuolo 27

Fiorentina 26

Cagliari 26

Bologna 24

Empoli 22

Verona 21

Sampdoria 18

Inter 18

Milan 17

Napoli 17

Atalanta 17

Udinese 11

Cesena 5