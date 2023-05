Primavera, Milan-Inter 2-2: il commento e la classifica aggiornata | News

Termina 2-2 il match valevole per la 31esima giornata del campionato Primavera 1 TIM tra Milan e Inter . Partita fin da subito scoppiettante. I rossoneri sembrano partire meglio, pressano, recuperano palla e attaccano con insistenza. Eppure, in vantaggio ci vanno i nerazzurri: al 10' Curatolo si fionda sulla fascia, crossa perfettamente al centro ed Esposito non deve fare altro che sparare alle spalle di Vasquez . Il gol dell' Inter non sembra colpire mentalmente i ragazzi allenati da Abate ed infatti, dopo soli 5', ecco il pareggio del Milan . Bozzolan si libera sulla sinistra e apparecchia un pallone ad Eletu che stoppa, prende la mira, e fulmina Botis con una rasoiata all'angolino. Il pareggio, però, dura pochissimo. Passano altri 3 minuti ed ecco il nuovo vantaggio nerazzurro: Owusu vince un rimpallo, riesce ad accentrarsi e piazza un destro imprendibile. Entrambe le squadre continuano a correre e pressare alto, il clima da derby si avverte ed anche gli interventi non sono particolarmente amichevoli. L' Inter riesce ad occupare meglio il campo ma il Milan prova ad approfittare delle ripartenze. I ritmi elevati si fanno sentire, i nerazzurri colpiscono due pali nel giro di due minuti ma la prima frazione, al fischio dell'arbitro, si chiude sull'1-2.

Il secondo tempo

Il secondo tempo vede le due squadre iniziare con la stessa determinazione. Il Milan prova a prendere metri ma l'Inter si difende bene. I rossoneri giocano con più ampiezza e sale in cattedra Cuenca che genera la prima occasione con un tiro che, però, sfila fuori. I nerazzurri provano ad imbastire azioni dal basso ma i ragazzi di Abate pressano molto bene, costringendo i difensori di Chivu a rilanci che non trovano mai nessuna sponda. Il Milan prende campo col passare dei minuti nonostante delle trame fin troppo orizzontali per scardinare un Inter che copre con reparti molto stretti. Poche occasioni e ritmi più bassi, i nerazzurri sembrano voler controllare la partita ma non riescono a far girare bene il pallone. Improvvisamente, verso il 69', si riaccende il match: si parte dall'espulsione di Casali, per doppia ammonizione, fino al gol di Cuenca. Nonostante i rimproveri di Chivu, l'Inter continua a costruire dal basso e proprio da lì Sia approfitta di un errore, appoggia per El Hilali che a sua volta scarica sull'esterno paraguaiano che tira a botta sicura portando il risultato sul 2-2. I nerazzurri si fiondano in avanti, potendo contare di un uomo in più, ma i rossoneri si difendono a denti stretti. I minuti finali sono di puro assedio, dalle parti di Vasquez arrivano cross su cross. I calci d'angolo guadagnati dall'Inter sono tanti ma, alla fine, nessuno di questi porterà al gol del definitivo sorpasso. Dopo quattro minuti di recupero l'arbitro decreta la fine del Derby Primavera.