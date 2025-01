Primavera – Milan-Fiorentina 0-1: amara sconfitta per Guidi

Il Milan Primavera di Federico Guidi scende in campo contro la Fiorentina in una gara che si prospetta frizzante e divertente. Ecco quanto accaduto al 'PUMA House of Football'.

Milan-Fiorentina, il primo tempo

Pronti, via e la Viola si porta subito in vantaggio: il Milan perde malamente una palla a metà campo e dà la partenza al contropiede ospite. Tarantino viene lanciato sulla sinistra, entra in area ed offre al centro. Rubino si fa trovare pronto ed insacca la rete dell0 0-1. Longoni tocca, ma non riesce nel miracolo. Rossoneri chiamati subito a viaggiare in salita. La reazione arriva al 10' con Scotti che, dopo aver ricevuto da Dutu spalle alla porta, si gira e conclude. Il tiro si alza e sorvola la traversa. Al 22' ci prova anche Bonomi, ma il destro è debole ed innocuo. Da lì poche altre emozioni, poca precisione da entrambe le parti. Al 42' ci prova dalla distanza Gudelevicius, ma la conclusione non impensierisce Longoni. Si va così a riposo con la Fiorentina in vantaggio.