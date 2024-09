Primavera – Milan-Empoli 4-1: Ibrahimovic come il padre, Scotti ne fa due

LA CRONACA

Tanto possesso rossonero in avvio, la prima occasione è al 7' con il cross basso di Bakoune per Stalmach, la cui conclusione in area piccola è deviata in corner. Altra chance per Bakoune al 17', appoggio da pochi passi che sfiora lo specchio. È solo il preludio al vantaggio, che arriva un minuto dopo grazie a Scotti: stop, dribbling a rientrare e rasoterra che non lascia scampo a Versari. Provano a rispondere gli ospiti, con Longoni che ha un grande riflesso nel dire di no a Popov al 24'. Il Milan gioca bene e raddoppia al 29': recupero in fase offensiva di Stalmach, la palla finisce sui piedi di Ibrahimović che va a segno di sinistro dal limite. Non è finito qui il primo tempo rossonero: al 40' il 3-0 di Stalmach, che si fa largo in area e conclude da posizione ravvicinata.