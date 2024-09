Primavera, Milan-Empoli 4-1: il commento e classifica aggiornata

Secondo tempo

La seconda frazione vede un inizio con l'Empoli a fare la gara. I rossoneri sembrano quasi averla già vinta e subiscono qualcosa. Al 54' il centrocampo rossonero si incarta e viene regalato il pallone all'Empoli. La palla finisce in area a Popov che si gira in un fazzoletto prima di bucare Longoni. Il Milan a quel punto torna a macinare gioco, dopo un minuto dal gol dell'Empoli, Siman scheggia la traversa. Per vedere il gol del definitivo 4-1 bisogna aspettare fino al 61' quando Scotti (il migliore in campo) è il più rapido di tutti ad avventarsi su un pallone vagante in area. La partita si conclude con gli ultimi due fatti: Scotti prova la tripletta ma si stampa sul palo, l'Empoli chiude in 10 per doppia ammonizione a Majdanzic.