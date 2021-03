Primavera Milan – Domani alle 15 Milan-Roma: ecco dove vedere il match | News

Dove e quando vedere Milan-Roma primavera

Il Milan primavera, dopo l’ultima pesante sconfitta subita contro la Fiorentina, domani pomeriggio scenderà in campo contro i pari età della Roma. La partita, che avrà inizio alle 15, verrà trasmessa in diretta su Sportitalia a partire dalle 14.30. I ragazzi di Federico Giunti dovranno voltare pagina anche se non sarà facile vincere contro i primi in classifica. Riguardo la prima squadra, si complica il rinnovo di Donnarumma: il PSG è in agguato.