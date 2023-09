Primavera, Milan-Bologna 4-1: il commento e classifica aggiornata

Seconda partita stagionale per il Milan Primavera . Per i ragazzi di Abate una sfida difficile contro il Bologna . Parte forte il Milan con due azioni di Bartesaghi e Cuenca. L'esterno parte fortissimo cercando il gol dalla distanza. Continua il pressing rossonero che non fa respirare il Bologna. I rossoblù salgono al quarto d'ora e trovano il gol di Menegazzo su calcio d'angolo dopo una sola occasione . Gli emiliani alzano il pressing dopo il vantaggio. Il Milan ci prova sull'asse Bartesaghi-Zeroli. Il centrocampista rossonero è il più pericoloso, ma non riesce a battere Bagnolini . Ancora Menegazzo: bellissimo diagonale che sfiora il palo. Bel sinistro di Cuenca dopo un bellissimo stop, tiro deviato in angolo. Un buon primo tempo del Milan, che però non riesce a concretizzare le buone occasioni .

Secondo tempo

Inizia la ripresa col Milan che trova subito il calcio d'angolo. I rossoneri trovano dopo neanche un minuto il pareggio col colpo di testa di Simic. Il Milan spinge forte alla ricerca del 2-1. Il Bologna sbaglia molto in difesa, specialmente in costruzione, ma i rossoneri non trovano la porta. Ci prova ancora il Milan, ma non riesce a trovare spiragli. I rossoneri passano in vantaggio: Zeroli mette una palla geniale per Sia che non sbaglia. Al 78' arriva il gol di Perrucci: gran lavoro di Bonomi e colpo di testa perfetto del rossonero. I ragazzi di Abate controllano il possesso palla. Doppietta di Perrucci: gran sgroppata di Simic. Il centrocampista non sbaglia e insacca il 4-1. Il Milan parte alla grande con 6 punti in due partite stagionali, giocando bene e convincendo.