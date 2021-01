Primavera, Lazio-Milan 0-3: Roback e Olzer, gol e show / News

Primavera, Lazio-Milan: Roback e Olzer mattatori

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Un grande ritorno in campo per il Milan Primavera dopo lo stop del campionato causa coronavirus. I ragazzi di Federico Giunti hanno tenuto il pallino del gioco per tutta la partita, rischiando pochissimo in difesa. A Giacomo Olzer l’onore di sbloccare il match dopo un rigore procurato da Stanga: il giovane mancino rossonero non sbaglia e spiazza il portiere della Lazio. Prima della fine del primo tempo, show di Emil Roback: lo svedese salta facilmente l’avversario sulla sinistra e piazza la palla sul palo lontano.

Ma i rossoneri non si accontentano nemmeno del doppio vantaggio: pressing alto e determinazione portano al 3-0 definitivo. Dagli sviluppi di un calcio d'angolo, Olzer ha la meglio su Vavro (giocatore della Prima Squadra) e sfrutta il rimpallo favorevole, scagliando un forte sinistro da due passi. I due marcatori si sono messi in mostra con altre giocate sopraffini nel corso del match, confermando l'intuizione di Stefano Pioli di portarli spesso in Prima Squadra. Ottima partita anche di Stanga, Brambilla e Michelis.