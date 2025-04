Primavera – Lazio-Milan 0-2: Guidi ritrova il sorriso, il Diavolo c’è!

Lazio-Milan, il secondo tempo

La ripresa parte con il Diavolo, galvanizzato dal gol in extremis, in avanti. A provarci subito è Bonomi con un'inserimento in area di rigore, chiuso però dalla difesa biancoceleste. La Lazio si distende e va alla ricerca del pari, il Milan si chiude e tenta di colpire in ripartenza. Proprio in contropiede i rossoneri hanno l'occasione per raddoppiare: al 67' Liberali serve il neo entrato Perrucci, il 7 difetta un po' nel controllo e viene chiuso sul più bello. Questione solo di minuti. Quattro giri d'orologio più tardi, infatti, il Milan raddoppia. I ragazzi di Guidi battono corto un corner e servono Liberali. Il 10 entra in area, vince un rimpallo e spara da pozione defilata. Il mancino secco sorprende Renzetti e regala il più due alla squadra meneghina. Pirozzi, tecnico laziale, mischia le carte in gioco e prova a riaprire la gara con i cambi. Non ci riesce. Sala nel finale ci prova con un destro a giro molto preciso, il pallone termina sul fondo. Non fa nulla. Il risultato non cambia. Esulta Guidi che torna al successo dopo cinque partite. Tre punti d'oro in ottica Playoff Scudetto. LEGGI ANCHE: Milan, un applauso per la gestione di Alex Jimenez: ma c'è un rischio. I motivi per non sbagliare >>>