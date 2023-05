Primavera, Juventus-Milan 4-0: il commento e classifica aggiornata | News

Termina 4-0 il match valevole per la 33esima giornata del campionato Primavera 1 tra Juventus e Milan . Partita dai ritmi, inizialmente, blandi, con i rossoneri che cercano di imbastire azioni offensive contro un assetto bianconero molto compatto. I ragazzi di Abate fanno girare palla e si affidano a due elementi risultati vincenti durante il precedente turno contro il Verona : ampiezza e Cuenca . La Juventus si mantiene solida in retroguardia e tenta di spaventare Vasquez in ripartenza. Il portiere del Milan , però, è vigile e disinnesca una buona occasione creata da Nonge . Tuttavia, il numero uno colombiano deve arrendersi 5 minuti dopo: ancora una volta Nonge inventa un passaggio meraviglioso che imbecca Mulazzi e il bianconero non sbaglia. Juventus in vantaggio e Milan che cerca immediatamente di reagire. I rossoneri iniziano a prendere campo e metri, ma le occasioni sono davvero poche. Il gruppo di Montero chiude qualsiasi sbocco centrale, costringendo a costruire azioni offensive sulle fasce senza mai trovare un cross pulito. Gli ultimi minuti sono di dominio milanista ma è la Juventus a raddoppiare: un contropiede perfetto rifinito da Yildiz e concluso da Savona . La prima frazione di gioco si chiude dopo 1 minuto di recupero e il risultato di 2-0 a favore dei padroni di casa.

Il secondo tempo

Il secondo tempo si apre come il primo: Milan che attacca e Juventus che difende in attesa di ripartire. I rossoneri provano con la carta dei tiri da fuori ma Daffara annulla qualsiasi tentativo. La voglia di accorciare nel punteggio porta i ragazzi di Abate a rischiare di più e così aumentano le occasioni per i bianconeri. Il tandem Nonge-Yildiz padroneggia tra centrocampo e attacco mentre El Hilali e Cuenca provano ad accendere una luce nel reparto offensivo rossonero. Il match va via via spegnendosi anche grazie ad un palleggio juventino atto a diminuire i ritmi. El Hilali ha l'occasione per accorciare nel risultato ma viene murato a botta sicura. Il Milan attacca con sempre meno convinzione e questo facilita il lavoro difensivo bianconero. L'entrata in campo di Traorè non dà i risultati sperati ed una brutta uscita di Vasquez regala il terzo gol alla Juventus, con Savona che segna a porta vuota per la doppietta personale. All'80', poi, arriva anche il 4-0: altro contropiede fatale, con Mbangula che regala a Turco un semplice tap-in da insaccare. L'arbitro fischia la fine dell'incontro e decreta una pessima sconfitta per il Milan. LEGGI ANCHE: Milan, l'intervista completa di Paolo Maldini >>>