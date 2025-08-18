Primavera, il Milan parte col piede giusto. Lontani trascina i rossoneri con una doppietta

Partita vivace in avvio con continui cambi di fronte, il primo tiro è del Lecce con la punizione di Kovač al 6', palla di poco alta sopra la traversa. Al 10' lampo salentino con Milojevic che prima ruba palla a Sala e poi, servito da Kovač, mette alto da buona posizione. I rossoneri crescono in palleggio col passare dei minuti, ma dopo due tentativi inoffensivi da calcio d'angolo la prima occasione è al 37' con una punizione dal limite di Bonomi che sfiora il palo alla sinistra di Penev. Prima dell'intervallo un'altra chance per i padroni di casa, col sinistro defilato di Kozarac che trova la deviazione in angolo di Piermarini.

Si riparte senza cambi. Al 50' il Lecce spreca con Lærke che di prima intenzione mette alto a due passi da Longoni, mentre al 54' Scotti prova il tiro ravvicinato sul pallone messo in area da Bonomi, ma Penev in uscita bassa dice di no al capitano rossonero. Il gol è nell'aria, però, e arriva al 58'. Il minuto del vantaggio rossonero, che giunge quando Scotti recupera un rinvio sbagliato di Penev, mette in mezzo a centro area per l'incornata ravvicinata di Lontani. E sempre di testa il classe 2008 trova il raddoppio al 64', una bella torsione a premiare il cross di Cappelletti e trovare la doppietta personale. Scotti sfiora il tris al 71' con una bella girata in area respinta da Penev. Non è finita però: il Lecce accorcia con Milojevic e nel finale va vicino al pari, trovando però i salvataggi di Longoni e Piermarini, col triplice fischio che sancisce così il 2-1 per il Milan.