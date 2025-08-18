Pianeta Milan
MILAN PRIMAVERA

Primavera, il Milan parte col piede giusto. Lontani trascina i rossoneri con una doppietta

Simone Lontani, calciatore del Milan Under 17 (getty images)
La migliore partenza possibile. Buona la prima per il Milan Primavera, corsaro sul campo del Lecce: 2-1 con uno strepitoso Lontani
Alessia Scataglini
(Fonte acmilan.com)

La migliore partenza possibile. Buona la prima per il Milan Primavera, corsaro sul campo del Lecce nel turno inaugurale del campionato 2025/2026. Un 2-1, quello rimediato in Salento, che porta la firma di Simone Lontani: l'attaccante classe 2008 ha aperto il suo tabellino stagionale con una doppietta di testa, tra il 58' e il 64', a premiare le iniziative dalla destra di Scotti e Cappelletti (tra i migliori di giornata). Un finale in apnea, col gol salentino di Milojevic e due occasioni sventate da Longoni e Piermarini, non ha cambiato il risultato.

Diverse indicazioni positive per Mister Renna, che bagna con i tre punti la sua prima ufficiale alla guida della Primavera: i rossoneri sono cresciuti col passare dei minuti, tenendo bene il campo e cercando di costruire la manovra coinvolgendo tutti gli effettivi sul terreno di gioco. Da segnalare la bella prova, al centro della difesa, della coppia Piermarini-Cullotta. Il finale difficile servirà di lezione per il prosieguo della stagione, a cominciare dal prossimo turno quando ospiteremo (allo Sportitalia Village di Carate Brianza) il Sassuolo nel rematch degli scorsi Playoff Scudetto.

LA CRONACA

Partita vivace in avvio con continui cambi di fronte, il primo tiro è del Lecce con la punizione di Kovač al 6', palla di poco alta sopra la traversa. Al 10' lampo salentino con Milojevic che prima ruba palla a Sala e poi, servito da Kovač, mette alto da buona posizione. I rossoneri crescono in palleggio col passare dei minuti, ma dopo due tentativi inoffensivi da calcio d'angolo la prima occasione è al 37' con una punizione dal limite di Bonomi che sfiora il palo alla sinistra di Penev. Prima dell'intervallo un'altra chance per i padroni di casa, col sinistro defilato di Kozarac che trova la deviazione in angolo di Piermarini.

Si riparte senza cambi. Al 50' il Lecce spreca con Lærke che di prima intenzione mette alto a due passi da Longoni, mentre al 54' Scotti prova il tiro ravvicinato sul pallone messo in area da Bonomi, ma Penev in uscita bassa dice di no al capitano rossonero. Il gol è nell'aria, però, e arriva al 58'. Il minuto del vantaggio rossonero, che giunge quando Scotti recupera un rinvio sbagliato di Penev, mette in mezzo a centro area per l'incornata ravvicinata di Lontani. E sempre di testa il classe 2008 trova il raddoppio al 64', una bella torsione a premiare il cross di Cappelletti e trovare la doppietta personale. Scotti sfiora il tris al 71' con una bella girata in area respinta da Penev. Non è finita però: il Lecce accorcia con Milojevic e nel finale va vicino al pari, trovando però i salvataggi di Longoni e Piermarini, col triplice fischio che sancisce così il 2-1 per il Milan.

IL TABELLINO

LECCE-MILAN 1-2

LECCE (4-3-1-2): Penev; Rashidi, Pacia, Pehlivanov, Kozarac (15'st Palmieri); Lærke, Kovač (15'st Calame), Nøhr (26'st Kodor); Milojevic; Esposito (26'st Di Pasquale), Onyemachi (40'st Perrone). A disp.: Lupo; Basile, Longo; Spinelli; Candido, Persano. All.: Schipa.

MILAN (4-3-3): Longoni; Cappelletti (35'st Colombo), Piermarini, Cullotta (28'st Pagliei), Perera; Bonomi, Sala, Mancioppi; Scotti, Castiello (35'st Di Siena), Lontani. A disp.: Bianchi, Doneda; Del Forno; Cissé, La Mantia, Pandolfi; Borsani, Domnitei. All.: Renna.

Arbitro: Rossini di Torino.

Gol: 13'st e 19'st Lontani (M), 37'st Milojevic (L).

Ammoniti: 35' Kozarac (L), 39' Nøhr (L).

