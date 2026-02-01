Primavera, formazioni ufficiali di Verona-Milan: Renna con Lontani e Scotti

Hellas Verona-Milan, ecco le scelte ufficiali di Sammarco e Renna per la gara della 23a giornata del campionato Primavera 1 2025-26

Tra pochi minuti comincerà la gara tra Hellas Verona e Milan, valida per la 23^ giornata del campionato Primavera 1 che si giocherà al 'Sinergy Stadium' di Verona. Il Milan di Giovanni Renna vuole dare seguito ai tre risultati consecutivi con cui arriva la formazione rossonera al match di oggi. L'obiettivo è riscattare il pareggio beffardo arrivato nel derby contro l'Inter. L'avversario sarà il Verona di Paolo Sammarco che arriva alla sfida da 5 partite senza sconfitta, tra cui 2 vittorie nelle ultime 3. Vincere oggi vorrebbe dire scavalcare proprio l'Hellas, attualmente a +2 sui rossoneri. Ecco, dunque, le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Milan Primavera.