Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN giovanili news milan primavera Primavera 1, le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Milan: Renna con Lontani e Scotti in attacco

MILAN PRIMAVERA

Primavera 1, le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Milan: Renna con Lontani e Scotti in attacco

Primavera, formazioni ufficiali di Verona-Milan: Renna con Lontani e Scotti
Hellas Verona-Milan, ecco le scelte ufficiali di Sammarco e Renna per la gara della 23a giornata del campionato Primavera 1 2025-26
Redazione

Tra pochi minuti comincerà la gara tra Hellas Verona e Milan, valida per la 23^ giornata del campionato Primavera 1 che si giocherà al 'Sinergy Stadium' di Verona. Il Milan di Giovanni Renna vuole dare seguito ai tre risultati consecutivi con cui arriva la formazione rossonera al match di oggi. L'obiettivo è riscattare il pareggio beffardo arrivato nel derby contro l'Inter. L'avversario sarà il Verona di Paolo Sammarco che arriva alla sfida da 5 partite senza sconfitta, tra cui 2 vittorie nelle ultime 3. Vincere oggi vorrebbe dire scavalcare proprio l'Hellas, attualmente a +2 sui rossoneri. Ecco, dunque, le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Milan Primavera.

Primavera 1, le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Milan

—  

HELLAS VERONA: Castagnini; Feola, Yildiz, De Battisti; Mussola, Szimionas, Peci, De Rossi, Barry; Casagrande, Vermesan. A disposizione: Tommasi, Raccanello, Garofalo, Martini, Mendolia, Zanin, Stella, Moisa, Egharevba, Bortolotti, Falzoni. Allenatore: Paolo Sammarco.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Saelemaekers out contro il Bologna. Pulisic a rischio. Leao lotta con la pubalgia: le ultime sul Milan

MILAN: Bouyer; Nolli, Colombo, Cullotta, Perera; Pandolfi, Mancioppi, Angelicchio; Scotti, Lontani, Domnitei. A disposizione: Catalano, Tartaglia, Del Forno, Dotta, Batistini, Di Maria, Grassini, Petrone, Perina, Cisse, Vechiu Allenatore: Giovanni Renna.

Leggi anche
Milan Primavera, il portiere Bianchi è stato operato al ginocchio: intervento perfettamente riuscito
Settore Giovanile Milan, un weekend di riscatti: ecco il programma completo

© RIPRODUZIONE RISERVATA