Primavera, Fiorentina-Milan 4-3: non basta il finale, rossoneri eliminati

Il Milan Primavera perde in casa della Fiorentina ed esce dalla Coppa Italia agli ottavi di finale. Rossoneri eliminati dopo una gara che già nel primo tempo aveva preso un indirizzo ben preciso ed è stata di fatto compromessa. La formazione viola ha chiuso sul 4-0 la prima frazione di gioco, assicurandosi sostanzialmente il risultato vittorioso in questo match. Milan che si è svegliato troppo tardi e solo negli ultimi minuti del secondo tempo, quando i rossoneri sono riusciti a segnare addirittura tre gol, sfiorando un miracolo. Ovviamente però non è bastato e la squadra di Federico Giunti è stata giustamente eliminata. Ora subito testa a sabato, quando dovrà affrontare la SPAL in campionato. Per la cronaca della partita clicca qui >>>