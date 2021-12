Coppa Italia Primavera, Fiorentina-Milan: partita iniziata! | LIVE NEWS

Il LIVE di Fiorentina-Milan, partita valida per gli Ottavi di Finale della Coppa Italia Primavera. Restate con noi per la diretta testuale

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti allo Stadio Comunale 'Gino Bozzi', dove tra poco, alle ore 14:30, si disputerà Fiorentina-Milan partita valida per gli Ottavi di finale della Coppa Italia Primavera. I viola hanno vinto le ultime tre edizioni della competizione, i rossoneri vogliono rialzarsi dopo la sconfitta contro il Cagliari in campionato. Restate con noi per il LIVE della gara.